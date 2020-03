Bei Temperaturen zwischen +2 und +6 Grad kann es am Freitag in Unterkärnten immer wieder regnen und schneien. Die Schneefallgrenze pendelt sich zwischen 500 und 1000 Meter Seehöhe ein.

Am Freitag muss man in Unterkärnten mit Regen und Schnee rechnen © Jürgen Fuchs

Ein Italientief bestimmt am Freitag weitgehend das Wetter bei uns im Land. Die Wolken sind daher zumeist recht dicht und es kann den ganzen Tag über auch immer wieder regnen und schneien. Dabei pendelt die Schneefallgrenze zumeist zwischen 500 und 1000 m Seehöhe, wobei es am Morgen am weitesten herabschneien sollte. Dabei ist es zumeist spätwinterlich kalt mit Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in St. Andrä im Lavanttal nahe +6 Grad.