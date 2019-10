Zeitweise etwas bewölkter, zeitweise aber auch länger sonnig: so wird das Wetter am Sonntag in Unterkärnten. Es bleibt außerdem mild, bei Werten zwischen 17 und 22 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Sonnenfenstern lässt sich auch am Sonntag ein schöner Herbstspaziergang genießen © Schmerlaib

Weiterhin liegen wir in einer Südwestströmung an der Vorderseite einer langgestreckten Tiefdruckzone über Westeuropa. Darin sind auch einige Wolkenfelder eingelagert, die sich an unseren Bergen zeitweise anstauen können. Zumeist lockern die ankommenden Wolkenfelder mit dem zum Teil föhnigen Südwind in der Höhe tagsüber aber auch mehr auf und deshalb scheint sogar für längere Zeit die Sonne.