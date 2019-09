Zumeist sonnigeres Wetter mit einigen Wolkenfeldern bei 20 bis 25 Grad. Ein paar Nebelfelder in der Früh lösen sich rasch auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Schwacher Hochdruckeinfluss beschert uns auch am Samstag zumeist freundliches Wetter und nach der Auflösung einiger dichter Frühnebelfelder oder Hochnebelbänke scheint tagsüber auch zeitweise länger die Sonne. Vor allem in höheren Luftschichten mischen jedoch auch einige kompaktere Schleierwolken mit und über den Bergen entwickeln sich am Nachmittag zudem einige dickere Quellwolken. Diese Wolken können die Sonne auch einmal länger stören oder schwächen.