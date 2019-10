Der Samstag wird in Unterkärnten recht sonnig. Die Temperaturen steigen bis 21 Grad an.

Optimale Temperaturen sind am Wochenende beim Kolomonimarkt in Wolfsberg zu erwarten © Markus Traussnig

Nach der Nebelauflösung ist es recht sonnig und am Nachmittag auch warm bei 17 bis 21 Grad. Am Samstag bestimmt weiterhin ein Hochdruckgebiet unser Wetter und vom Südwesten strömen außerdem recht warme Luftmassen heran. Zunächst sind über den Niederungen und besonders an Seen und Flüssen einige Nebel- oder Hochnebelbänke zu erwarten. Diese lösen sich zumeist am Vormittag wieder auf und außerhalb davon scheint zumeist die Sonne. Dabei sind nur einzelne Wolkenfelder zu erwarten.