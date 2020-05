Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Muttertag wird in Unterkärnten großteils sonnig © APA/HELMUT FOHRINGER

Am Muttertag gelangt unser Land an der Vorderseite einer sich nähernden Schlechtwetterfront zunehmend in eine föhnige, südwestliche Strömung. Dabei gibt es tagsüber einen Mix aus Sonnenschein und Wolken, wobei die Sonne vor allem wieder am Vormittag und um Mittag länger scheinen sollte. Zudem frischt der Wind zum Teil lebhaft auf.