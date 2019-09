Facebook

Der Luftdruck steigt stärker an, weil sich ein neues Hochdruckgebiet zu uns her ausdehnt. Damit ziehen die Regenschauerwolken ostwärts ab und es setzt sich überall die Sonne durch. Letzte Schauer Richtung Bleiburg klingen bereits früh am Morgen gänzlich ab, Restwolken und Nebelfelder lösen sich in der weiteren Folge bald auf.