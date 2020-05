Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© galitskaya

Meist sonnig und tagsüber Temperaturen bis 25 Grad verspricht der Freitag in Unterkärnten. Das Hoch "Paul" zieht weiter nach Südosteuropa und schwächt sich gleichzeitig ab. Wir merken das daran, dass sich schon am Vormittag erste dünne Wolkenfelder am Himmel bemerkbar machen. Völlig wolkenlos wird es daher nicht mehr sein.