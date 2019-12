Facebook

Ein weiteres Italientief bringt uns am Sonntag wieder dichte Wolken und tagsüber auch zeitweise Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt zumeist über 1000 m Seehöhe. Später am Tag dreht dann der Wind in der Höhe langsam zunehmend auf Nordwest und das Wetter beginnt sich daher auch zu beruhigen.