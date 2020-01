Facebook

Das sonnige Wetter am Sonntag lädt auf die Berge ein © Fuchs Jürgen

Am Sonntag herrscht Hochdruckeinfluss in unserem Land vor. Deshalb zeigt sich nach der unterschiedlich raschen Auflösung einiger dichter Nebel- oder auch Hochnebelbänke vor allem an den Seen und Flüssen tagsüber zumeist wieder die Sonne am Himmel und nicht selten ist es sogar richtig wolkenlos.