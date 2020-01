Das Wetter für Samstag: Vom Westen her tagsüber vermehrt Wolken und lokal sogar ein wenig Schneefall, 0 bis + 4 Grad.

© alexbrylovhk

Eine Schlechtwetterfront bringt im Tagesverlauf vom Westen her zunehmend dichte Wolken und lassen so der Sonne kaum eine größere Chance. Ein paar Aufhellungen sind jedoch tagsüber durchaus möglich. Dazu kann es in der Folge auch da und dort ein wenig schneien. Bemerkenswerte Neuschneemengen sind jedoch praktisch nirgends zu erwarten und es könnte lokal sogar trocken bleiben.