Die Sonne lacht auch auf den Bergen © drubig-photo/stock.adobe.com

Wir verbleiben in höheren Luftschichten zwar weiterhin in einer leicht wechselhaften Nordwestströmung, doch steht diese unter Zwischenhocheinfluss. Eine sogenannte Warmfront streift uns vorübergehend mit ein paar Wolkenfeldern, doch im Tagesverlauf setzt sich wiederholt die Sonne durch. Die Temperaturen steigen weiter signifikant an. Beeindruckend ist der Anstieg der Nullgradgrenze: Morgens gibt es regional noch bis in die Tallagen Frost, nachmittags ist es dann schon bis fast 2500 Meter Seehöhe hinauf frostfrei.