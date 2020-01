Das Hochdruckgebiet beginnt langsam abzuschwächen. Am Freitag sind noch Höchstwerte zwischen 3 und 7 Grad plus zu erwarten.

© APA/BARBARA GINDL

Noch einmal recht sonnig und nachmittags mild bei 3 bis 7 Grad. Noch immer bestimmt Hochdruckeinfluss das Wetter in Unterkärnten. Deshalb scheint tagsüber nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke auch wieder zumeist die Sonne. Ein paar Wolkenfelder in höheren oder mittelhohen Luftschichten könnten jedoch später durchziehen und zeigen an, dass sich das Hochdruckgebiet nun langsam abzuschwächen beginnt.