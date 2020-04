Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Vormittag kann sich noch die Sonne zeigen. Dann werden die Wolken aber wieder dichter.

© Ramona Heim - Fotolia

Vor dem Eintreffen einer sich vom Westen her langsam annähernden Schlechtwetterfront dreht der Wind in der Höhe zunehmend auf Südwest und es wird damit sogar leicht föhnig. Damit lockert es vor allem am Vormittag auch noch zeitweise auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne.