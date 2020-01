Tagsüber ist es weitgehend sonnig und mild. Auf den Bergen klettern die Temperaturen auf plus zehn Grad.

Am Donnerstag bestimmt weitgehend Hochdruckeinfluss das Wetter in unserem Land. Daher scheint nach der Auflösung vereinzelter Nebelbänke auch häufig die Sonne. Lediglich in höheren Luftschichten mischen zeitweise ein paar kompaktere Schleierwolken mit und diese könnten den Sonnenschein zwischendurch sogar etwas schwächen.