Der typische Maibaum © APA/JAKOB GRUBER

Am Staatsfeiertag liegen wir in einer westlichen Strömung. Nach dem Abzug einer Schlechtwetterfront mit vielleicht noch letzten Regenschauern beruhigt sich daher tagsüber das Wetter bei uns wieder und die Wolken dürften somit auch mehr auflockern können. "Daher stehen die Chancen auf Sonnenschein vor allem am späteren Vormittag und zur Mittagszeit nicht schlecht", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger vorsichtig optimistisch.