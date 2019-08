Kleine Zeitung +

Wolfsberg Sechs Parkplätze am Weiher in der Innenstadt werden erneuert

Am Weiher in der Wolfsberger Innenstadt wird seit Beginn dieser Woche fleißig gearbeitet. Sechs Parkplatzflächen werden erneuert. Bis zum Bauernmarkt am Freitag soll alles fertig sein.