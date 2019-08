20 Jahre Fischer Edelstahlrohre Mit Rohren aus Griffen drei Mal um die Welt

Seit 20 Jahren werden Fischer Edelstahlrohre von höchster Qualität in Griffen produziert und in die Welt verschifft. 20 Prozent der Mitarbeiter kommen aus dem Lavanttal. Ein Blick hinter die Kulissen.

Markus Kaimbacher ist Schichtleiter und seit 19 Jahren im Betrieb © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Durch sie gelangt Trinkwasser in tausende Haushalte in den USA, sie werden zur Erdgasverflüssigung in Russland verwendet und sie spielen in Insulinpens eine große Rolle – die Rohre des Unternehmens Fischer Edelstahlrohre werden vielseitig eingesetzt. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie werden in Griffen von Menschen aus der Region produziert.