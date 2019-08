Facebook

Bernhard Kramer ist bereits seit 1982 beim Roten Kreuz tätig. Er unterstützt Menschen mit Lebensmitteln © Zarfl

Bereits 1982 hat die ehrenamtliche Rotkreuz-Berufung für Bernhard Kramer (66) begonnen. Der St. Gertrauder war als Rettungsfahrer und Sanitäter sowie als technischer Referent im Bezirksausschuss in der Bezirksstelle Wolfsberg tätig. Seit fünf Jahren engagiert Kramer sich für die „Team Österreich-Tafel“. Unter dem Motto „Sammeln statt vergammeln, verwenden statt verschwenden“ werden jeden Samstag einwandfreie, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel eingesammelt. „Diese werden dann unmittelbar an Menschen in der Bezirksstelle ausgegeben“, sagt Kramer, der Abteilungskommandant ist. „Wir helfen Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen.“

Fakten In Kärnten ist die „Team Österreich Tafel“ in sieben Bezirken tätig. Produkte spenden Supermärkte, Bäckereien oder Privatpersonen.

Im Schnitt kommen 300 Kilo Lebensmittel pro Woche zusammen. „Die Waren werden von den Supermärkten von Bad St. Leonhard bis St. Andrä geholt.“ 50 bis 60 Menschen werden verköstigt. Auch Bürger können Lebensmittel in der Bezirksstelle abgeben. „Wir freuen uns, wenn jemand etwa Gemüse vorbei bringt“, so Kramer. Ausgegeben wird an Einzelpersonen, die monatlich nicht mehr als 1238 Euro netto zur Verfügung haben.