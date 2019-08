Sechs Feuerwehren wurden Sonntagabend nach Vordertheißenegg in der Gemeinde Wolfsberg alarmiert. Dort stand ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wirtschaftsgebäude brannte fast zur Gänze nieder © Georg Bachhiesl

Sirenenalarm Sonntagabend im Lavanttal. In Vordertheißenegg, Gemeinde Wolfsberg, stand ein Wirtschaftsgebäude, das zum Großteil aus Holz errichtet ist, in Vollbrand. Sechs Feuerwehren wurden alarmiert, bestätigt die Landesalarm- und Warnzentrale. Mehrere Autofahrer hatten gegen 19.30 Uhr Alarm geschlagen. Sie hatten die Flammen von der Autobahn aus gesehen. "Als wir am Einsatzort ankamen, gab es dort kein Löschwasser", sagt Einsatzleiter Daniel Tengg, Kommandant-Stellvertreter der FF Theißenegg. Mehrere Tankwagen brachten Löschwasser vom Tal auf den Berg.