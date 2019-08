Kleine Zeitung +

Feuerwehr-Großeinsatz Wirtschaftsgebäude steht im Lavanttal in Vollbrand

Sechs Feuerwehren stehen Sonntagabend in Vordertheißenegg in der Gemeinde Wolfsberg im Löscheinsatz. Laut ersten Informationen steht dort ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand.