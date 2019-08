Facebook

Kameraden der Feuerwehr Reichenfels beim Abpumpen © Georg Bachhiesl

Im Lavanttal mussten am Samstagnachmittag aufgrund heftiger Regenfälle mehrere Feuerwehren ausrücken. So zum Beispiel in der Gemeinde Reichenfels. Ein starker Regenschauer mit Hagel zog vom Zirbitzkogel in Richtung Kärnten. "Der Schirnitzgraben war massiv betroffen. Bei allen Brücken kam es zu Verklausungen. Eine Brücke wurde mitgerissen", sagt Abschnittskommandant Alex Steinkellner.