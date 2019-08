Miriam Six (33) und Christian Daveid (37) haben sich am 20. Juli das Jawort gegeben. Zur Hochzeitstafel wurde in den Reiterhof Stückler geladen.

Miriam Six und Christian Daveid sagten „Ja“. Die Tochter der Braut, Nadja (9), durfte natürlich nicht fehlen © Forever Digital

Schon als Judoka waren Miriam Six (33) und Christian Daveid (37) ein unschlagbares Team – so auch jetzt im jungen Eheleben. Die Shiatsu-Praktikerin und der Lehrer aus dem Lavanttal haben am 20. Juli geheiratet. Die standesamtliche Trauung fand in St. Andrä statt, kirchlich wurde in St. Marein geheiratet. Ortspfarrer Andreas Stronski führte die Trauung durch.