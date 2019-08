Facebook

Während das Wetter sich zur Zeit ganz schön stark nach Herbst anfühlt, bereiten sich auch die Schulen des Bezirks auf ihre Besucher vor. Nur, dass die Schüler dieser konkreten Schulen auf vier Beinen und mit Fell durchs Leben laufen. Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 11 Uhr finden die Kurseinschreibungen für die Herbstkurse der Hundeschule St. Andrä statt. Mitmachen darf man grundsätzlich mit jedem Hund. „Von uns aus wäre es natürlich am sinnvollsten, wenn man gleich mit einem Welpen zu uns kommt. Da lernt der Besitzer von Anfang an, was er tun kann und bekommt die nötige Unterstützung“, sagt Martin Kainz von der Hundeschule.