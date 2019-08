Die "team sante activa"-Apotheke beim Euco-Center in Wolfsberg wird ausgebaut. Aufgrund der Bauarbeiten werden Medikamente vorübergehend im Container verkauft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufgrund der Bauarbeiten findet der Verkauf vorübergehend im Container statt, am 13. September wird die Apotheke beim Euco-Center neu eröffnet © Bettina Friedl

Die „team sante activa“-Apotheke beim Euco-Center in Wolfsberg steckt mitten in Umbauarbeiten. Die Mauer zu den angrenzenden Räumlichkeiten des Repa-Copy-Shops, der im Sommer direkt ins Euco-Center gesiedelt ist, wurden durchgebrochen, damit der Apotheke in Zukunft mehr Fläche zur Verfügung steht.