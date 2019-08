Facebook

Beim Auftritt von "Meilenstein" war der Andrang beim Gackern gewaltig © Josef Emhofer

Das Jubiläums-Gackern mit 50 Geflügel-Spezialitäten, Live-Musik, Lagerfeuer-Romantik, Krähwettbewerb, Highlander-Wettkämpfen und Trachten-Modeschau ist „gegessen“. Am Sonntag ging die 20. Auflage des Geflügelfestes auf der Loretowiese in St. Andrä zu Ende. „Wir haben den erwarteten Besucher-Rekord mit 80.000 Gästen erreichen können“, freut sich Karl Feichtinger, Wech-Geschäftsführer und Obmann des veranstaltenden Vereins „St. Andräer Geflügelfest“. Auch das Wetter spielte an den zehn Gackern-Tagen mit.