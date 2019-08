65 Golfer nahmen am „Notar Dr. Franz Stenitzer & Partner“-Golfturnier in Hattendorf teil. Die Gewinner wurden mit kulinarischen Köstlichkeiten belohnt.

Die Sieger des Golfturniers wurden mit kulinarischen Köstlichkeiten belohnt © Privat

Am „Notar Dr. Franz Stenitzer & Partner“-Golfturnier nahmen 65 Golfer auf der Golfanlage in Hattendorf teil. Brutto-Sieger bei den Herren war Karl Heinz Smole, bei den Damen siegte Sonja Greilberger-Nepustil. Netto-Sieger: Wilhelm Bierbaumer (Gruppe A), Marika Oberrisser (Gruppe B) und Helga Sachadonig (Gruppe C). Die Sieger des Golfturniers wurden mit kulinarischen Köstlichkeiten belohnt.