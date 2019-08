Auch Gackern-Gäste aus anderen Bundesländern betroffen. Keine Hinweise auf Salmonellen, weitere Untersuchungen in Wien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum 20. Mal findet heuer das Gackern in St. Andrä statt © Pressefoto Emhofer

Erbrechen, Durchfall, Fieber, Bauch- und Kopfschmerzen – diese Symptome weisen bereits mehr als 100 Kunden auf, die in den letzten Tagen beim Geflügelfest Gackern in St. Andrä einen Kebab-Stand frequentiert haben. „Das sind aber nur jene, die wir bisher über das Gesundheitsamt oder über praktische Ärzte registriert haben“, deutet der Wolfsberger Bezirkshauptmann Georg Fejan an, dass die Dunkelziffer höher sein könnte.