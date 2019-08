Am 6. und 7. September geht die Airpower in Zeltweg über die Bühne. Shuttles gibt es vom Lavanttal aus. Insgesamt werden rund 300.000 Besucher an den beiden Veranstaltungstagen erwartet.

300.000 Besucher werden am 6. und 7. September bei der Airpower in Zeltweg erwartet © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Vorbereitungen am Fliegerhorst in Zeltweg laufen auf Hochtouren. Denn bereits am 6. und 7. September geht mit der Airpower die größte Flugshow des Landes im Murtal über die Bühne.

Insgesamt sind mehr als 100 Personen – vom General bis zum Grundwehrdiener – in die Organisation, Planung und Umsetzung involviert. Während die meisten von ihnen von der Öffentlichkeit unbemerkt im Hintergrund tätig sind, kann das von den Piloten nicht behauptet werden.