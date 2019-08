Vierbeiner können nun auf einem, eingezäunten Areal in Wolfsberg herumtollen. Ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück wurde dafür an der Schleifenstraße gepachtet.

Franz Schönhart, Schlagholz und Pichler (von links) © Stadtpresse

Die rund 4000 Quadratmeter große Hunde-Freilaufzone an der nördlichen Schleifenstraße in Bahnhofsnähe ist ab sofort zur Benutzung freigegeben – und zwar täglich von 7 bis 20 Uhr. In den letzten Tagen wurde das Grundstück eingezäunt und adaptiert, unter anderem wurden Parkplätze angelegt und Sitzbänke sowie Gassi-Sackerl-Spender und Mistkübel aufgestellt.