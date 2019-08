Facebook

Lavanttaler Hunde können sich nur in Flüssen oder in den Nachbarbezirken abkühlen © Mat Hayward/Fotolia

Hunde müssen leider draußen bleiben! Lavanttaler Hundebesitzer müssen getrennt von ihren vierbeinigen Lieblingen baden gehen. In den Gemeindebädern, aber auch an den Seen ist das Baden und die Mitnahme des Hundes nicht gestattet – aus hygienischen Gründen, wie etwa in der Betriebsordnung des St. Andräers Sees zu lesen ist. Oder es ist nicht genug Platz, wie in Lavamünd: „Unser See ist einfach zu klein, die Leute haben sich aufgeregt. Außerdem haben wir nicht genügend Schattenplätze für die Hunde. Weiter unten in der Drau können Hunde allerdings baden“, sagt Irmgard Messner, Pächterin des Badeareals in Lavamünd.