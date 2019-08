In der Turmkapelle der Stadtpfarrkirche wurde ein Ort für trauernde Menschen geschaffen. Man wird dort auch eine Kerze anzünden und dem Thema Trauer und Hoffnung entsprechende Bibelzitate lesen können.

Die Turmkapelle soll trauernden Menschen einen geschützten Ort bieten © Stadtpfarre

Ein gemeinsames Projekt des Referates für Trauerpastoral und der Stadtpfarre Wolfsberg findet seine Erfüllung in der Turmkapelle der Stadtpfarrkirche in Wolfsberg, die in der letzten Zeit für keine liturgischen Zeremonien verwendet wurde.