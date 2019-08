Zum Abschluss des Sommercamps "Sing a song" in Wolfsberg stellten die kleinen Singstars ihr Gelerntes unter Beweis. Iva Schell wird außerdem bei der CD mitwirken, die im Herbst erscheint.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Iva Schell (vorne) mit Tochter Viktoria mit den Kindern und Mitwirkenden des Sommercamps © Schmerlaib

Der Spaß an der Musik stand im Fokus des Sommercamps „Sing a Song“ in Wolfsberg, welches von Charly Raneg vom Tonstudio kara-records und seinem Team durchgeführt wurde. Vor Kurzem stellten die kleinen Singstars im Creafé im Hotel Aldershoff in Wolfsberg ihr Gelerntes vor Publikum unter Beweis.