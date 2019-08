Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Speiseraum eines Altersheims stand unter Wasser © Bachhiesl

Unwetter haben am Donnerstagabend in Kärnten für rund 60 Feuerwehreinsätze gesorgt. Vorwiegend hatten es die Einsatzkräfte mit überschwemmten Kellern, Überflutungen und umgestürzten Bäumen zu tun. Betroffen waren laut Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) vor allem die Bezirke Spittal an der Drau und Wolfsberg. In Wolfsberg waren mehrere Gebäude in der Stadt betroffen, darunter ein Altersheim. „Der Starkregen dauerte eine Dreiviertelstunde. Das hat gereicht, um gleich mehrere Gebäude unter Wasser zu setzen“, sagt Gemeindefeuerwehrkommandant Christoph Gerak.