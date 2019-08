"Over the limit"Seit zehn Jahren im Einsatz für die Jugendlichen

Am Montag wird der Internationale Tag der Jugend gefeiert. Auch das Präventionsprojekt „Over the limit“, welches sein zehnjähriges Bestehen feiert, stellt die Jugend in den Fokus.

Ein Rot Kreuz-Tag wurde im Rahmen des Projektes mit den dritten Klassen durchgeführt © Privat

"Over the limit“ ist ein Präventionsprojekt, welches im Jahr 2009 in erster Linie gegen Alkoholmissbrauch in Wolfsberg eingeführt wurde. Im Laufe der Zeit wurden auch die Themen Rauchen, illegale Suchtmittel, Mobbing und Trauerbegleitung aufgegriffen. Die Kampagne der Stadtgemeinde Wolfsberg ist auf Jugendliche abgestimmt und sie sind es auch, die am Internationalen Tag der Jugend am Montag verstärkt im Fokus stehen werden.