Über einen Gläubigerantrag wurde am Mittwoch über das Vermögen eines 35-jährigen Landwirtes aus Wisperndorf ein Konkursverfahren eröffnet.

Sujet-Bild © Juergen Fuchs

Über einen Gläubigerantrag wurde am Mittwoch über das Vermögen des Landwirtes Lukas Franz Baumann-Köstenberger (35) aus Wisperndorf bei Bad St. Leonhard ein Konkursverfahren eröffnet. Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Die Gläubigerversammlung findet am 10. September 2019 statt. Das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Insolvenzverwalter ist Peter Fejan aus Wolfsberg.