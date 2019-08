Facebook

"Josh" stürmte mit seinem bekannten Hit "Cordula Grün" die Charts © KK/Carina Antl

Wolfsberg steht im Match mit sieben anderen Österreichischen Städten (darunter Wiener Neustadt, Hartberg und Neusiedl) um die Austragung des diesjährigen Red Bull & Ö3 Konzertspektakel am 19. Oktober mit den Stars „Cro“, „Lena“, „Josh“ („Cordula Grün“), „Matea“ und dem DJ-Duo „Möwe“. Die Auswahl erfolgt über ein Internet-Voting unter www.konzertspektakel.at. Gewinner und damit Austragungsortes des Konzertes, wird die Stadt mit den meisten Stimmen.



Das Voting beginnt am heutigen Mittwoch und läuft bis zum 29. August um Mitternacht. Jeder kann sich registrieren und maximal einmal pro Tag für seine Stadt abstimmen. Am 30. August wird der Sieger bekannt gegeben. Gewinnt Wolfsberg, dann findet das Konzertspektakel am 19. Oktober in einem Riesenzelt für 5000 Personen auf dem Marktgelände in Kleinedling statt.