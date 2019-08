Serie schwerer Motorradunfälle auf Soboth. Montagmittag verlor ein 56-jähriger Steirer in einer Linkskurve auf der Südsteirischen Grenzstraße in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Steirer in Lavamünd gestürzt

Der Verunglückte wurde ins Klinikum geflogen © Köstinger

Die Serie schwerer Motorradunfälle auf der Soboth reißt nicht ab: Am Montag gegen 12.40 Uhr Uhr lenkte ein 56-jähriger Mann aus der Steiermark sein Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße von Soboth in Richtung Lavamünd. Auf Höhe des sogenannten Bikertreff kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve zu Sturz.