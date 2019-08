Facebook

Hannes Hassler von der Landjugend St. Michael wird Kärnten beim Bundesentscheid vertreten © Landjugend

Österreichs Leistungspflüger sind nach fünf Jahren Pause wieder zu Gast in Kärnten, und zwar beim Bundesentscheid der Landjugend in Straganz/Meiselding. Durch Vorentscheide haben sich aus den fünf Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark 30 Teilnehmer qualifiziert. In zwei Kategorien, dem Beet- und Drehpflug, werden aus 30 Pflügern österreichweit zwei Bundessieger gekürt. Sieben junge Pflüger werden Kärnten beim Bundesentscheid vertreten und beim Training am 23. August und am Bewerbstag am 24. August ihre Furchen ziehen, darunter auch der Lavanttaler Hannes Hassler von der Landjugend St. Michael.