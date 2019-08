Aberkennung gefordert St. Andräer Ehrenbürger war der Lehrer von Adolf Hitler

Leopold Pötsch (1853 geboren, 1942 verstorben) ist seit 1941 Ehrenbürger von St. Andrä. Lavanttaler Historiker spricht sich für die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft aus. Bürgermeister will „recherchieren“.

Der St. Andräer Leopold Pötsch (1853-1942) war der Lehrer von Adolf Hitler. Seit 1941 ist er Ehrenbürger von St. Andrä © NS-Gauverlag Kärnten

Die Ehrenbürgerschaft eines gewissen Leopold Pötsch aus St. Andrä stößt einer Lavanttalerin sauer auf. „Man müsste ihm die Ehrenbürgerschaft aberkennen, denn er war Adolf Hitlers Lehrer und wurde auch im Buch ,Mein Kampf’ erwähnt“, macht sie ihrem Ärger gegenüber der Kleinen Zeitung Luft. Darauf angesprochen sagt St. Andräs Bürgermeister Peter Stauber (SPÖ): „Wir haben diesbezüglich einen Brief bekommen, aber den Namen Leopold Pötsch habe ich noch nie gehört. Diesen Menschen kennt keiner in St. Andrä.“ Nun soll geschichtlich recherchiert werden, „wer Leopold Pötsch war und was da war“, sagt Stauber und fügt hinzu: „Dann sehen wir weiter.“