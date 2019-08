Ersatz für "Rock den See"Rockfestival in der Eventhalle in Wolfsberg

Die Ersatzveranstaltung für das Festival "Rock den See" findet am Samstag in der Eventhalle in Wolfsberg statt. Internationale Größen wie „Any given day“ oder „Turbobier“ werden auftreten. Es gibt noch Karten!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Organisationsteam für die Veranstaltung "Hall of Madness" © Privat

Anscheinend ist das kein gutes Festival-Jahr. Nachdem das „Acoustic Lakeside“-Festival im Nachbarbezirk Völkermarkt eine Pause für 2019 verkündete, wurde bald darauf bekannt, dass es auch am St. Andräer See heuer still bleibt. Das Festival „Rock den See“ , welches vom Förderverein für Musik, Kultur und Tradition veranstaltet wurde, geht erstmals in die Pause. Der Grund: die fehlende Unterstützung seitens der Gemeinde und der Region sowie die erschwerte Organisationsarbeit in der Urlaubszeit.