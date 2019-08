Die Lavanttaler Jürgen Groß und Christian Zarfl nahmen an einer Studie über Herz-Druckmassagen in großen Höhen teil. Geleitet wurde die Studie von Ärzten der Medizinischen Universität Wien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jürgen Groß bei der Herz-Druckmassage in Lienz © Privat

Insgesamt 20 Bergretter und vier Bundesheer-Soldaten des Hochgebirgsjägerbataillons 24 waren vor Kurzem als Probanden in Lienz im Einsatz, um Daten für die Studie „Auswirkungen einer körperlichen Belastung in Höhenexposition auf die Qualität der Cardiopulmonalen Reanimation” zu sammeln. Darunter waren auch zwei Bergretter aus dem Lavanttal: Jürgen Groß und Christian Zarfl. Sie waren Teil einer Studie über Herz-Druckmassagen in großen Höhen.