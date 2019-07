Lavamünd von Bau slowenischer Schnellstraße nicht betroffen

Facebook

Hunderte Lkw rollen tagtäglich durch Lavamünd. Die Bewohner fordern eine Umfahrung © Markus Traussnig

Die Lavamünder ersticken im Lkw-Verkehr. Und so wird mit Nachdruck eine Umfahrung gefordert. Doch die Landespolitik will eine Entscheidung von den künftigen Verkehrsströmen in Slowenien abhängig machen. „Noch ist unklar, ob die neue vierspurige Schnellstraße Richtung Lavamünd oder Bleiburg gebaut wird“, heißt es immer wieder aus dem Büro von Landesrat Martin Gruber (ÖVP).