In Kärnten kam es am Samstagabend zu mehreren Gewittern. In der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud schlug ein Blitz neben einem Landwirt ein, den Mann hat es fünf Meter zurückgeschleudert. Er war zeitweise bewusstlos.

Blitzeinschlag mit Folgen iin Unterkärnten. © trendobjects - stock.adobe.com

Zu einem Blitzeinschlag mit dramatischen Folgen kam es am Samstag in Unterkärnten. Am Samstag gegen 17.15 Uhr war ein 53-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Vater und seinem Sohn auf der Handalm (1600 Meter Seehöhe) in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud während eines heftigen Gewitters mit dem Verladen von Weidevieh beschäftigt.