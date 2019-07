Facebook

So soll das neue Veranstaltungszentrum bei der Knusperstube in Frantschach-St. Gertraud aussehen © Architekt Petschenig

Neues Kapitel rund um das Veranstaltungszentrum am Dorfplatz in Frantschach-St. Gertraud. Die Pläne wurden am Donnerstag im Restaurant Gutschi der Gemeindebevölkerung präsentiert. Das Zukunftsprojekt wurde von Bürgermeister Günther Vallant (SPÖ) sowie vom Architekten Heinz Petschenig erörtert. Der Kostenfaktor für die Großinvestition: 2,7 Millionen Euro. 500.000 Euro werden vom Gemeindereferat des Landes gefördert. Ein Beitrag von 300.000 Euro wird von der Knusperstube Vertrieb GmbH entrichtet. „Die Gemeinde wendet somit 1,9 Millionen Euro auf“, informierte Vallant. Der Baustart wäre mit Sommer 2020 geplant. Die Bauzeit wird zwei Jahre betragen.