Claudia Satz mit ihrem jüngsten Spross, der ihr oft auch tatkräftig zur Seite steht © KK/BASTELMOM/SATZ

Schon in meiner eigenen Kindheit habe ich mit meiner Mama immer gebastelt. Wir haben aus allen möglichen Dingen aus dem Haus oder der Natur neue Sachen hergestellt“, erinnert sich Claudia Satz. Die 36-Jährige kommt aus St. Stefan. Im Internet kennen sie inzwischen Hunderte als „BastelMom“. Auf ihrem Blog auf www.4-mama.at stellt sie regelmäßig Spieleideen aber auch Tipps für den Haushalt und Lieblingsrezepte vor. Ihr „Steckenpferd“ sind aber die im Internet sogenannten DIYs (Do It Yourself), also Anleitungen für kleine oder auch größere Basteleien oder Umgestaltungen für Möbel.