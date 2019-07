Hanspeter Schriebl und Sandra Walzl aus Wolfsberg heirateten am 6. Juli standesamtlich in Wolfsberg und kirchlich in Kamp.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hanspeter Schriebl und Sandra Walzl mit Nina und Lena © Forever Digital

Einen unvergesslichen Tag erlebten Hanspeter Schriebl (37) und Sandra Walzl (35) am 6. Juli. An diesem Samstag schlossen die beiden Wolfsberger den Bund fürs Leben. Der Projektleiter beim Unternehmen Silver Star Stahlbau GmbH mit Sitz in St. Andrä und die Bankangestellte bei der Raiffeisenbank sagten am 6. Juli gleich zwei Mal Ja.