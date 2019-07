Gregor Tschopp (12) und Martin Gutschi (18) nahmen an den CSIT World Sport Games in Spanien teil und holten sich Medaillen.

Martin Gutschi gewann im Tischtennis eine Goldene im Mixed Doppel © Privat