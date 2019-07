Facebook

Der Einbrecher drang durch ein Fenster in das Hotel ein (Sujetbild) © Fohringer

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drang ein bisher unbekannter Täter durch Öffnen eines gekippten Fensters in ein Hotel in Bad St. Leonhard ein. Durch Aufbrechen einer Innentüre gelangte er in die Büroräumlichkeiten und öffnete mit dem dort verwahrten Tresorschlüssel den Tresor. Zudem stahl er aus mehreren Sparschweinen das Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.