Otto Thonhauser verstarb im 91. Lebensjahr © Pfarre Wolfsberg

Otto Thonhauser, ehemaliger Pfarrer von Schiefling, ist am Mittwoch im Alter von 90 Jahren verstorben. Thonhauser, 1928 in St. Andrä geboren, besuchte nach dem Realgymnasium das Herz-Jesu-Kolleg in Schlierbach, wo er 1951 maturierte. Er wurde 1956 zum Priester geweiht. Von 1957 bis 1958 wirkte Thonhauser als Kaplan in Rangersdorf. Danach war er bis 1964 Stadtpfarrkaplan in St. Veit. Von 1964 bis 1966 war Thonhauser als Pfarrprovisor in Prebl tätig und von 1966 bis 1967 in Rangersdorf. Von 1967 bis 1978 wirkte er als Kaplan in St. Leonhard im Lavanttal. Von 1971 bis zu seinem Ruhestand 2010 war er für die Pfarre Schiefling verantwortlich. Zusätzlich betreute er auch die Pfarren Preitenegg, Prebl und Theißenegg. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Thonhauser 1994 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2008 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt.