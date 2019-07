Nach dem schrecklichen Fund in St. Paul im Lavanttal, ist die Todesursache der Tiere weiter unklar. Einige Hunde dürften schon vor Monaten verstorben sein.

Auf diesem Anwesen wurden die toten Tiere entdeckt © Erich Varh

Auf einem Anwesen im Lavanttal wurden am Dienstag 30 tote Hunde gefunden - darunter einige Welpen. In der ersten Polizeimeldung am Mittwoch war von 35 Tierleichen die Rede. Die Todesursache ist noch unklar. Und auch sonst sind noch viele Fragen offen: Wie viele Hunde hatte die Frau insgesamt? Woher hatte sie die Tiere? Und warum sind die Behörden nicht eingeschritten?